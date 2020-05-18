Ученые проверят, смогут ли собаки по запаху определить больного COVID-19

Влада Некрасова

Ученые из Великобритании проведут исследование, чтобы узнать, могут ли специально обученные собаки почувствовать по запаху коронавирус у человека, говорится в статье, опубликованной на медицинском портале Medscape.

Как указано в статье, опыты, которые покажут, могут ли обученные собаки обнаружить COVID-19 у человека даже до появления симптомов, начнутся в Великобритании уже в ближайшее время.

Сначала сотрудники Национальной службы здравоохранения соберут образцы запахов у людей, инфицированных новым коронавирусом, и у тех, кто не был заражен. После исследователи проверят, смогут ли собаки определить наличие SARS-CoV-2 в этих образцах.

Отмечается, что на прошлой неделе министерство здравоохранения страны выделило грант в размере 500 тысяч фунтов на это исследование, которое проведут специалисты из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) и Даремского университета.