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Ученые проверят, смогут ли собаки по запаху определить больного COVID-19

Ученые проверят, смогут ли собаки по запаху определить больного COVID-19
Ученые из Великобритании проведут исследование, чтобы узнать, могут ли специально обученные собаки почувствовать по запаху коронавирус у человека, говорится в статье, опубликованной на медицинском портале Medscape.

Как указано в статье, опыты, которые покажут, могут ли обученные собаки обнаружить COVID-19 у человека даже до появления симптомов, начнутся в Великобритании уже в ближайшее время.

Сначала сотрудники Национальной службы здравоохранения соберут образцы запахов у людей, инфицированных новым коронавирусом, и у тех, кто не был заражен. После исследователи проверят, смогут ли собаки определить наличие SARS-CoV-2 в этих образцах.


Отмечается, что на прошлой неделе министерство здравоохранения страны выделило грант в размере 500 тысяч фунтов на это исследование, которое проведут специалисты из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) и Даремского университета.

# В мире
По материалам: ria.ru

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