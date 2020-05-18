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Украина больше не будет добиваться признания СССР "агрессором во Второй мировой"

Украина больше не будет добиваться признания СССР "агрессором во Второй мировой"

Украинский парламент больше не намерен добиваться признания Советского Союза одним из виновников Второй мировой войны. Ранее Рада пыталась приравнять его в этом вопросе к нацистской Германии, но не набрала достаточно голосов.

Спикер парламента Дмитрий Разумков с сожалением признал невозможность повторного голосования из-за отсутствия соответствующего механизма в регламенте. В то же время он признал, что голосование депутатов против "отразило мнение украинцев в этом вопросе".

"В этом парламенте ни разу ни один законопроект или постановление два раза на голосование не ставились... Я не буду ставить на повторное голосование, находя какие-то аргументы, что кто-то не успел, кто-то не проголосовал".

Документ, в преамбуле которого говорилось о "сговоре СССР и нацистской Германии", набрал 200 голосов при необходимом минимуме в 226. В партии президента Зеленского мнения о законе разделились приблизительно поровну. Обращение планировалось подать другим парламентам и международным организациям.

Как сообщал Ruposters, ранее на Украине объявили о отказе президента от стратегии своего предшественника по Донбассу.

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По материалам: uposters.ru

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