Украина может лишиться четырех областей — российский сенатор

Анастасия Иванова

Украина может потерять несколько областей из-за глубокого раскола в обществе. Такой прогноз в комментарии «Парламентской газете» сделал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, из состава страны могут выйти Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые в настоящее время «выжидают». Они могут последовать за регионами Юго-Востока, которые «даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины», считает Джабаров.

Сенатор отметил, что Россию очень тревожит ситуация, при которой президент Владимир Зеленский по факту не управляет страной, а определенные силы могут расшатать государственность. Он заявил, что Украина переживает очень опасный период.

Джабаров также допустил, что Киев до конца года может объявить о выходе из Минских соглашений. По его убеждению, украинские власти не собираются выполнять какие-либо пункты документа. Он добавил, что Запад устал помогать Украине, учитывая кризис в экономике из-за пандемии коронавируса, и готов только использовать население страны как дешевую рабочую силу.

В ходе интервью сенатор также рассказал об итогах однодневного визита 13 мая замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин для разговора с глазу на глаз с помощниками Ангелы Меркель.

Как сообщало ИА Newstes, блиц-визит Козака в Берлин произошел несмотря на то, что сам он находится под санкциями ЕС. Не стал препятствием и запрет авиаперелетов в период пандемии коронавируса. Все это говорит о стремлении Германии сдвинуть Минский процесс с мертвой точки, несмотря на сопротивление Киева.