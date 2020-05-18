Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Украина может лишиться четырех областей — российский сенатор

Украина может лишиться четырех областей — российский сенатор

Украина может лишиться четырех областей — российский сенатор

Украина может потерять несколько областей из-за глубокого раскола в обществе. Такой прогноз в комментарии «Парламентской газете» сделал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, из состава страны могут выйти Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые в настоящее время «выжидают». Они могут последовать за регионами Юго-Востока, которые «даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины», считает Джабаров.

Сенатор отметил, что Россию очень тревожит ситуация, при которой президент Владимир Зеленский по факту не управляет страной, а определенные силы могут расшатать государственность. Он заявил, что Украина переживает очень опасный период.

Джабаров также допустил, что Киев до конца года может объявить о выходе из Минских соглашений. По его убеждению, украинские власти не собираются выполнять какие-либо пункты документа. Он добавил, что Запад устал помогать Украине, учитывая кризис в экономике из-за пандемии коронавируса, и готов только использовать население страны как дешевую рабочую силу.

В ходе интервью сенатор также рассказал об итогах однодневного визита 13 мая замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин для разговора с глазу на глаз с помощниками Ангелы Меркель.

Как сообщало ИА Newstes, блиц-визит Козака в Берлин произошел несмотря на то, что сам он находится под санкциями ЕС. Не стал препятствием и запрет авиаперелетов в период пандемии коронавируса. Все это говорит о стремлении Германии сдвинуть Минский процесс с мертвой точки, несмотря на сопротивление Киева.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
Наталья Водянова объявила о переносе свадьбы с Антуаном Арно
Наталья Водянова объявила о переносе свадьбы с Антуаном Арно
Коронавирусом заразились почти две тысячи медиков в Подмосковье
Коронавирусом заразились почти две тысячи медиков в Подмосковье
Живущая по соседству с Заворотнюк Королева рассказала о здоровье актрисы
Живущая по соседству с Заворотнюк Королева рассказала о здоровье
Украина может лишиться четырех областей — российский сенатор
Украина может лишиться четырех областей — российский сенатор
День иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» 18 мая 2020 года
День иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» 18 мая 2020 года
ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ
ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ
Московские школьники завершили учебный год
Московские школьники завершили учебный год
Экс-возлюбленная Александра Головина: «Я его простила и благодарна за дочь»
Экс-возлюбленная Александра Головина: «Я его простила и благодарна за
Кадыров потребовал уволить врачей, жаловавшихся на нехватку средств защиты
Кадыров потребовал уволить врачей, жаловавшихся на нехватку средств
Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,2 тысячи
Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,2 тысячи
Названы самые пострадавшие от коронавируса отрасли малого и среднего бизнеса
Названы самые пострадавшие от коронавируса отрасли малого и среднего

Топ на сегодня

Дибров захотел занять место переболевшего в Коммунарке ведущего Первого канала
Дибров захотел занять место переболевшего в Коммунарке ведущего
В Германии обвинили НАТО в провокациях у границ России
В Германии обвинили НАТО в провокациях у границ России
Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
Помогавшие в борьбе с COVID-19 российские военные вернутся из Сербии
Помогавшие в борьбе с COVID-19 российские военные вернутся из Сербии
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения

Еще по теме

Джабаров: третья годовщина майдана — печальная
Джабаров назвал слова Зеленского об инвестициях США в экономику Украины «сладкой сказкой»
Сенатор: праймериз в ДНР и ЛНР показывают, что власти контролируют ситуацию
Джабаров: визит Трампа в Китай не приведёт к созданию двуполярного мира