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Украина передала Грузии гражданина, обвиняемого в терроризме

Украина передала Грузии гражданина, обвиняемого в терроризме

Украинская сторона передала Грузии гражданина Цезаря Тохосашвили. Он известен по прозвищу Аль Бара Шишани и обвиняется на родине в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Как сообщили в пресс-службе Службы Госбезопасности (СГБ) Грузии, Тохосашвили экстрадирован в Тбилисский международный аэропорт. В СГБ Грузии утверждают, что Тохосашвили в 2015 году отправился в Сирию и стал участвовать в боях против правительственных сил. Следствие установило, что там он стал членом ИГ.

«На основе информации, добытой Службой госбезопасности Грузии и межведомственного сотрудничества, Служба безопасности Украины задержала Тохосшавили в Киеве 12 ноября 2019 года по обвинению в участии в террористической организации», — уточняется в сообщении СГБ.

Следует отметить, что в отношении Тохосашвили возбуждено уголовное дело по статье 327 УК Грузии («Членство и участие в террористической организации»). Данное преступление карается лишением свободы на срок до 15 лет.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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