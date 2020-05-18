Умаров: Кадыров не хочет увольнять медиков, но они провокаторы
В правительстве Чечни объяснили, почему Рамзан Кадыров потребовал уволить медиков из Гудермесской центральной районной больницы (ЦРБ), пожаловавшихся на условия работы в период пандемии коронавируса Covid-19. Напомним, глава Чечни на эти жалобы отреагировал ранее так: «Провокаторов надо увольнять. У нас в Чечне хватает средств индивидуальной защиты масок, костюмов, лекарств, всего хватает. Если даже кто-то умирает, по другому надо было преподнести».
После этого заявления Кадырова медперсонал взбунтовавшейся ЦРБ извинился перед главой Чечни и чеченским народом в эфире ГТРК «Грозный».
Телесюжет ГТРК «Грозный» про Гудермесскую ЦРБ.
Этот факт, как и само заявление Кадырова, произвели в СМИ и соцсетях негативный для него эффект. Потребовались объяснения позиции руководителя республики и их попробовал представить министр по нацполитике и СМИ Чечни Джамбулат Умаров.
По словам министра, рентгенолог Заур Борчашвили, который и стоял за акцией протеста медиков, в итоге уволился.