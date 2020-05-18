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Умаров: Кадыров не хочет увольнять медиков, но они провокаторы

Умаров: Кадыров не хочет увольнять медиков, но они провокаторы

В правительстве Чечни объяснили, почему Рамзан Кадыров потребовал уволить медиков из Гудермесской центральной районной больницы (ЦРБ), пожаловавшихся на условия работы в период пандемии коронавируса Covid-19. Напомним, глава Чечни на эти жалобы отреагировал ранее так: «Провокаторов надо увольнять. У нас в Чечне хватает средств индивидуальной защиты масок, костюмов, лекарств, всего хватает. Если даже кто-то умирает, по другому надо было преподнести».

После этого заявления Кадырова медперсонал взбунтовавшейся ЦРБ извинился перед главой Чечни и чеченским народом в эфире ГТРК «Грозный».


Телесюжет ГТРК «Грозный» про Гудермесскую ЦРБ.

Этот факт, как и само заявление Кадырова, произвели в СМИ и соцсетях негативный для него эффект. Потребовались объяснения позиции руководителя республики и их попробовал представить министр по нацполитике и СМИ Чечни Джамбулат Умаров.

«Рамзан Ахматович не требовал увольнять работников больницы. Просто он сказал о том, что эти врачи заслуживают на самом деле. Например, рентгенолог больницы не имел отношения к лечению от коронавируса и не мог знать о ситуации с обеспечением больницы средствами защиты. Параллельно с этим были фейковые сообщения женщин, одной или двух, о том, что там якобы умерла женщина в отделении, которая совершенно благополучно идёт на поправку. Эти сообщения возмутили сына этой женщины», — говорит Умаров.

По словам министра, рентгенолог Заур Борчашвили, который и стоял за акцией протеста медиков, в итоге уволился.

«Его к этому не принуждали. Учитывая ситуацию с коронавирусом, никто бы не стал увольнять этого врача. Но он сам добровольно написал заявление и, насколько нам известно, принял решение уволиться из этой больницы, потому что ему после всего, что произошло, коллегам смотреть в глаза не очень к месту», — говорит Джамбулат Умаров.

Артур Приймак
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# Политика
По материалам: eadaily.com

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