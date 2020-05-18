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Умер автор мема «***** не понял, но очень интересно»

Умер автор мема «***** не понял, но очень интересно»Фото: БАТЯ ЖЖЁТ / YouTube

Российский видеоблогер Сергей Демехов с канала «БАТЯ ЖЖЕТ», известный также как автор мема «***** [ничего] не понял, но очень интересно», умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его друг, опубликовав отдельное видео.

По его словам, «наш общий друг и наш общий батя» Демехов скончался от остановки сердца 14 мая. «За время съемок я сроднился с батей и чувствую личную утрату. Хочу выразить благодарность всем преданным подписчикам за вашу любовь и тепло», — добавил он. В комментариях под видео поклонники положительно вспоминают блогера и пишут соболезнования в связи с его смертью.

Россиянин произнес слова, которые стали мемом, на фоне ковра на стене в ролике с обсуждением версус-баттла рэперов Oxxxymiron и Johnyboy. На канале Демехов в образе «Бати» комментировал клипы популярных групп и исполнителей, таких как FACE, ЛСП, Feduk, Егор Крид, PHARAON, Моргенштерн и других. Больше всего просмотров набрал ролик, в котором он оценивал музыкальный клип Big Baby Tape на песню Gimme the Loot.

В декабре 2019 года скончался популярный на YouTube зэк-блогер Сергей Новик, известный под псевдонимом Мопс дядя Пес. Из последнего опубликованного ролика следовало, что у Новика была диагностирована двусторонняя пневмония.

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По материалам: lenta.ru

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