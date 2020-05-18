Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская

Вадим Карасев

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Театральный художник Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств (РАХ).

Президент РАХ Зураб Церетели выразил соболезнования родным и близким художника.

Татьяна Сельвинская — живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии РФ, а также почетный член Российской академии художеств и лауреат премии Станиславского сезона 2016-2017.

Среди лучших сценографических работ Сельвинской можно назвать «Таланты и поклонники» в Драматическом театре Саратова; спектакли Челябинского драматического театра «Иосиф Швейк против Франца Иосифа», «Тиль», «Мещанин во дворянстве», «Дядя Ваня» и «Без вины виноватые» в Театре имени Вахтангова.