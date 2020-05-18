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Умерли пятеро людей за день: коронавирус нанес новый удар по Буковине

Умерли пятеро людей за день: коронавирус нанес новый удар по Буковине

В Черновицкой области, которая первой достигла печального рубежа в две с половиной тысячи инфицированных COVID-19, в воскресенье, 17 мая, официально подтверждено еще 19 случаев заражения коронавирусом.

В то же время 26 человек смогли излечиться от опасного заболевания — они дважды получили отрицательные результаты тестов.

Но до победы над коронавирусом, указывает глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пока что далеко — при сравнительно обнадеживающих результатах в течение суток пятеро людей умерли.

«Коронавирус, к сожалению, продолжает уносить жизни буковинцев. За этот день пять человек умерли», — написал глава области в своем Facebook.


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# Украина
По материалам: fakty.ua

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