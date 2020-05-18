Умерших при работе с коронавирусом врачей в Дагестане оказалось больше

Вадим Карасев

Фото: Башир Алиев / РИА Новости

В Дагестане умерли около 50 врачей, работавших во время пандемии коронавируса — число летальных исходов среди медиков оказалось больше, чем сообщалось накануне. Об этом заявил муфтий республики, передает РИА Новости.

17 мая стало известно, что в регионе умерло более 40 врачей.

По данным на 18 мая, в Дагестане выявлено 3460 случаев заражения коронавирусом; 29 человек умерли, 1807 — выздоровели.

В России за последние сутки выявили 8926 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Выздоровели 2836 человек, зафиксирован 91 летальный исход. Всего в стране зарегистрировано 290 678 случаев заражения во всех регионах, 2722 летальных исхода и 70 209 случаев выздоровления.