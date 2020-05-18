В 2020 году в России не будут проводить ЕГЭ по базовой математике

Вадим Карасев

Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова сообщила, что в этом году в России не проведут базовый единый госэкзамен по математике. В эфире радио "Комсомольская правда" она объяснила причины такого решения.

"Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике", – сказала представитель системы образования.

13 мая в России скорректировали сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году, а ОГЭ по русскому языку и математике отменили. Это связано с текущей эпидемиологической ситуацией.