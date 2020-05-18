В Бельгии открываются музеи и зоопарки

Влада Некрасова

Бельгия с 18 мая открывает ряд объектов туристической инфраструктуры – музеи, исторические здания и зоопарки, сообщает TourDom.ru со ссылкой на местные СМИ.

Помимо этого, с понедельника в стране могут возобновить деятельность строго по предварительной записи парикмахерские и салоны красоты, а также небольшие рынки. Бельгийцам позволят коллективные занятия спортом (не более 20 человек), свадьбы и похороны.

Начало третьей фазы возврата к привычной жизни запланировано на 8 июня, ее меры и детали будут утверждены позднее, исходя из эпидемиологической обстановки.

При этом границы страны пока остаются закрытыми. Сейчас рассматривается план по допуску бельгийцев к путешествиям за рубеж, причем на первоначальном этапе речь идет только о соседних регионах – Нидерландах и немецкой земле Северная Рейн-Вестфалия.

Министр внутренних дел Питер де Крем обещал, что решение будет принято на этой неделе.