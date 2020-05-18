В центре Одессы рухнула часть жилого дома, под завалами могут быть люди (фото, видео)

Анастасия Иванова

В понедельник, 18 мая, в Одессе на улице Торговой обвалилась часть жилого дома. Здесь расположен памятник архитектуры — доходный дом Бенетато, построенный в 1890 году. (Напомним, что недавно в центре Одессы обрушилось старинное здание).

По словам очевидцев, стена четырехэтажного здания «съехала резко и практически моментально». При этом шум и образовавшееся «пыльное затмение» привели в ужас прохожих.

Местные жители убеждены, что обрушение произошло из-за стройки по соседству (строительная компания сносила здание бывшей бани и в памятнике архитектуры начали появляться трещины).

Жильцы с прошлого года били тревогу, неоднократно обращались ЖКХ.

«Об этом мы говорили, заявляли, убеждали, что в один прекрасный день мы попросту провалимся в катакомбы, на которых стоит дом. Но нам авторитетно отвечали, что «все под контролем», — рассказывают жильцы.

Они утверждают, что уже обрушились шесть квартир, проходит эвакуация. Помимо прочего, из-за обрушения в здании произошла утечка газа.

По словам депутата Одесского горсовета Лилии Леонидовной, стена жилого дома обрушилась, когда застройщик на соседней стройплощадке производил вдавливание свай.

«Это уже второе обрушение жилого дома из-за строительных работ. Первый случай произошел в начале апреля по улице Канатной», — отметила депутат.

В КП «Одесгорэлектротранс» сообщили, что из-за обрушения дома временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2.

Сейчас принимается решение о демонтаже контактной сети на время работ, чтобы смогла заехать тяжелая техника.

Как сообщили в региональном главке ГСЧС, обрушение произошло в части здания четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир. Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций.

Информации о пострадавших и погибших пока нет.

В ГСЧС сообщили, что к поисково-спасательной операции привлекли 86 человек и 23 единицы техники.

«Повреждены три квартиры (на 4, 3 и 2 этаже, а на первом этаже — арка), в которых проживали 17 человек (на момент обвала их не было дома). Остальных жителей срочно эвакуировали. Сейчас спасатели разбирают завалы, а на место уже прибыли медики», — говорят в спасательном главке.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что ночью в центре Одессы обрушился жилой дом. А на Закарпатье вследствие обвала кинотеатра погиб человек.