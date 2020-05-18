Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Харькове мужчина обстрелял авто с водителем (фото)

В Харькове мужчина обстрелял авто с водителем (фото)

В понедельник, 18 мая, в Харькове произошел инцидент между водителями, который завершился стрельбой. Ранее в этом городе взорвали банкомат, установленный в жилом доме.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, водитель автомобиля «Honda Civic» два раза выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в сторону «Renault Sandero», которым управлял 39-летний мужчина. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной конфликта стало то, что один из водителей нарушил правила дорожного движения.

Полиция Харькова организовала мероприятия по розыску владельца автомобиля «Honda Civic».

Ранее сообщалось, что в Харькове подростки нагло ограбили магазин, перед этим они хитроумно отвлекли продавца. Момент совершения грабежа попал на видео.

147 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Умерших при работе с коронавирусом врачей в Дагестане оказалось больше
Умерших при работе с коронавирусом врачей в Дагестане оказалось больше
Американцы объявили бойкот китайским товарам
Американцы объявили бойкот китайским товарам
В МИД назвали условие сокращения ядерных вооружений России
В МИД назвали условие сокращения ядерных вооружений России
Стала известна дата открытия Турции для россиян
Стала известна дата открытия Турции для россиян
Назван самый часто матерящийся актер
Назван самый часто матерящийся актер
Названы новые официальные симптомы коронавируса
Названы новые официальные симптомы коронавируса
«Транснефть» ответила «Роснефти»: предложила поднять тарифы
«Транснефть» ответила «Роснефти»: предложила поднять тарифы
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе магазинов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе магазинов
Иван Жидков: «Сказал бывшей, что не буду платить алименты, пока не увижу сына!»
Иван Жидков: «Сказал бывшей, что не буду платить алименты, пока не
У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом
У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом
В Виндоланде нашли древнеримскую игрушечную мышку
В Виндоланде нашли древнеримскую игрушечную мышку
Частные лаборатории в России начали делать тесты на антитела к коронавирусу
Частные лаборатории в России начали делать тесты на антитела к

Топ на сегодня

К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
На Донбассе во время вражеского обстрела пострадал боец ВСУ
На Донбассе во время вражеского обстрела пострадал боец ВСУ

Еще по теме

В Сети появились снимки турбированной версии Honda Civic
Двое погибли в результате ДТП в Харькове
Объявлен в розыск водитель, избивший пешехода после ДТП в Москве
В Харькове снова взорвали банкомат: фото с места инцидента