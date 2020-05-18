В Канаде на жилой квартал рухнул военный самолёт, выполнявший фигуры высшего пилотажа

Вадим Карасев

Самолёт пилотажной группы Snowbirds Военно-воздушных сил Канады потерпел крушение и части самолёта упали на жилой дом.

Сообщается, что трагедия случилась вблизи города Камлупс провинции Британская Колумбия.

Пилот одномоторного самолёта капитан Дженн Кейси погибла в катастрофе. Второй пилот выжил, но получил серьёзные ранения. Его личность пока не раскрывается.

Самолет „Snowbirds“ разбился семнадцатого мая при выполнении фигуры высшего пилотажа. Видео катастрофы, снятое на телефон, опубликовал в Twitter Tony @Cyberspec1.

#Canada #CT114 #Crash

A #Canadair CT-114 #Tutor aircraft belonging to the #Snowbirds acrobatics group has crashed during a display in British Columbia. The pilot ejected but his condition hasn't been reported yet pic.twitter.com/xV2gJ4MJZa — Tony (@Cyberspec1) May 17, 2020

О Дженн Кейси известно, что она после карьеры журналистки, поступила на службу в канадские ВВС шесть лет назад (2014 год).

До этого, Кейси работала продюсером, репортером и вела передачи на радиостанции в Галифаксе. Два года назад (2018 год) она вошла в состав в состав пилотажной группы, а также выполняла функции представителя по связям с общественностью, сообщает „Halifax Today“.