Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В Киеве из-за непогоды деревья падали прямо на дорогу (фото, видео)

В Киеве из-за непогоды деревья падали прямо на дорогу (фото, видео)

В Киеве из-за непогоды деревья падали прямо на дорогу (фото, видео)

В понедельник, 18 мая, в Киеве разыгрался сильный ветер, который успел сломать несколько деревьев. Огромные сломанные ветки падали на припаркованные машины и тротуары.

На улице Владимирской (недалеко от здания Службы безопасности Украины) на автомобили рухнуло дерево. В результате сразу три полосы были перекрыты и нарушилось движение транспорта. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. А на улице Саксаганского дерево упало на несколько припаркованных авто.

Как пишет «Киев Оперативный» в Facebook, на Борщаговке людям удалось избежать падения огромной ветки, отколовшейся от каштана. К счастью, никто не пострадал.


«Я родился в рубашке? Буквально за пару минут до падения, я сидел под этим деревом. Ушел, потому что услышал хруст. Сразу же начал снимать», — пишет автор видео.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Одессе из-за ветра рухнувшее дерево убило пенсионерку, а в центре столицы на Богдана Хмельницкого мужчина едва успел увернуться от падавшего на него дерева.

191 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Глава Росавиации подписал приказы о господдержке группы "Аэрофлот"
Глава Росавиации подписал приказы о господдержке группы "Аэрофлот"
Глава Qatar Airways считает бесполезным соблюдение дистанции в самолетах
Глава Qatar Airways считает бесполезным соблюдение дистанции в
Ксения Бородина о Виктории Боне: «Глаза мышки, какающей в дупле»
Ксения Бородина о Виктории Боне: «Глаза мышки, какающей в дупле»
Сара Фергюсон поделилась редким селфи с принцем Эндрю и дочерями: "Горжусь нашей дружной, любящей семьей"
Сара Фергюсон поделилась редким селфи с принцем Эндрю и дочерями:
Названы ускоряющие старение продукты
Названы ускоряющие старение продукты
Дочери звезды фильма «Любовь и голуби» потребовалась помощь медиков на съемках «Разбитого зеркала»
Дочери звезды фильма «Любовь и голуби» потребовалась помощь медиков
«Шесть полных лет издевательства» — выживание в Октябрьском: репортаж
«Шесть полных лет издевательства» — выживание в Октябрьском: репортаж
Оценены перспективы левого движения в США после поражения Сандерса
Оценены перспективы левого движения в США после поражения Сандерса
Стал известен результат анализа участника BTS, который нарушил карантин
Стал известен результат анализа участника BTS, который нарушил
Макрон и Меркель готовят инициативу по выходу ЕС из коронакризиса
Макрон и Меркель готовят инициативу по выходу ЕС из коронакризиса
Прикованной к постели москвичке отменили штраф за нарушение самоизоляции
Прикованной к постели москвичке отменили штраф за нарушение
Президент Путин попросил мусульман отметить Ураза-Байрам дома
Президент Путин попросил мусульман отметить Ураза-Байрам дома

Топ на сегодня

К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
Италия решила рискнуть: Конте пожаловался на отсутствие выбора
Италия решила рискнуть: Конте пожаловался на отсутствие выбора
Трамп ответил на критику Обамы и обвинил его в некомпетентности
Трамп ответил на критику Обамы и обвинил его в некомпетентности
Врач назвал первых кандидатов на вакцинацию от COVID-19
Врач назвал первых кандидатов на вакцинацию от COVID-19
Воздух в восьми российских городах стал чище в период самоизоляции
Воздух в восьми российских городах стал чище в период самоизоляции

Еще по теме

В Киеве из-за снегопада падают деревья
В Киеве сильный дождь затопил дорогу
В Москве девушку убило упавшим деревом
В Киеве на Борщаговке провели "спецоперацию" по спасению кота (забавное видео)