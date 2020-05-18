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В Крыму усилится контроль за соблюдением масочного режима

В Крыму усилится контроль за соблюдением масочного режима

С 18 мая в Крыму снимается ряд ограничений, действовавших в регионе из-за коронавируса. Однако контроль за соблюдением масочного режима и самоизоляцией граждан старше 65 лет в республике усилится.

Об этом на заселения оперативного штаба сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин. По его словам, полиция также продолжит контроль за лицами, находящимися на самоизоляции по предписанию Роспотребнадзора, и обсерваторами.

С 18 мая жители Крыма могут по любым делам выходить на улицу. В связи со снятием режима самоизоляции штрафовать за это не будут. Получить штраф теперь возможно только за несоблюдение масочного режима. Людей старше 65 лет власти региона призывают оставаться дома. С ними полицейские на улицах будут проводить разъяснительные беседы, пишет Крым 24.

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По материалам: u-f.ru

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