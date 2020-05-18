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В МГИК прокомментировали идею регистрации на выборы на госуслугах

В МГИК прокомментировали идею регистрации на выборы на госуслугах
Онлайн-сервисы в избирательном процессе являются дополнительной гарантией реализации избирательных прав граждан, но чтобы оценить идею о регистрации на выборах через госуслуги, нужно детально изучить законопроект, заявил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в мае на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект о внедрении метода электронного сбора подписей через портал госуслуг для прохождения муниципального фильтра на выборах глав регионов. Также депутаты предлагают сделать в онлайн-формате и регистрацию желающих участвовать в выборах. В настоящее время кандидаты в губернаторы для выдвижения должны собрать подписи минимум 10% муниципальных депутатов в регионе.

Как отметил Реут, в целом тенденция роста общественного запроса на цифровизацию официальных юридических процедур и государственных услуг очевидна.

"Москва в этом плане является первопроходцем, достаточно вспомнить дистанционное электронное голосование в прошлом году, а также многие иные московские онлайн-сервисы в избирательном процессе (например, поиск избирательного участка, проверка списка избирателей так далее). Безусловно, эти возможности являются дополнительной гарантией реализации избирательных прав граждан. Но чтобы детально говорить, надо, конечно, изучить законопроект",- сказал Реут.

# Политика
По материалам: ria.ru

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