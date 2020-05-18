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В МИД назвали условие сокращения ядерных вооружений России

В МИД назвали условие сокращения ядерных вооружений России
Дальнейшее сокращение ядерных вооружений Россией возможно только после решений накопившихся проблем по стратегической стабильности и обеспечения безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Напоминаю, что еще в период, когда действующий договор по СНВ (сокращению стратегических наступательных вооружений - ред.) прошел половину своего первичного десятилетнего жизненного цикла, еще тогда Москва заявила о том, что с заключением данного соглашения мы - Россия и США - вплотную подошли к рубежу, после которого дальнейшие переговоры в области контроля над ракетно-ядерными вооружениями должны носить многосторонний характер и помимо этого в процессе таких переговоров в обязательном порядке должны быть учтены все факторы, влияющие на стратегическую стабильность", - заявил дипломат во время лекции для студентов МГИМО в онлайн-формате.

# Политика
По материалам: ria.ru

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