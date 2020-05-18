В Минтруда предсказали увеличение числа безработных в полтора раза

Вадим Карасев

Антон КотяковФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предрек увеличение числа безработных в полтора раза. Об этом он рассказал в интервью программе «Познер» на Первом канале, передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, вскоре официальное число безработных достигнет 2,5 миллиона человек. «Для России это число небольшое с учетом анализа опыта других стран, где показатель безработицы выше. Предпосылок к социальному взрыву я не вижу, есть определенное напряжение, выраженное в недовольстве граждан относительно карантинных мер, необходимости находиться дома», — отметил он, добавив, что «этот накал будет сходить».

Он назвал серьезной, но не катастрофичной ситуацию на рынке труда в связи с распространениям коронавируса. Так, за последнюю неделю число безработных увеличилось на 300 тысяч человек и достигло 1,6 миллиона. При этом количество безработных будет расти в мае-июне.

По итогам 2019-го — начало 2020 года зарегистрированная безработица варьировалась на уровне 700-800 тысяч человек. На рост показателя, в том числе, повлияли упрощение процедуры регистрации в центрах занятости и увеличение предельного пособия по безработице до уровня МРОТ, отметил министр.

13 апреля Котяков заявил о 1,3 миллиона безработных в стране. Он объяснил, что на данном этапе ситуация не является угрожающей благодаря своевременно принятым мерам правительства, которые были направлены на сохранение занятости. Иначе число высвобождаемой рабочей силы было бы больше, уточнил министр.

По данным на конец апреля, в России насчитывалось 950 тысяч безработных. Рост этого показателя в последний месяц есть, однако он довольно сдержанный и находится в пределах прогноза Минтруда.