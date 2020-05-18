В Минтруде захотели снизить размер ежемесячной накопительной пенсии

Вадим Карасев

В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат. Соответствующий документ разработал Минтруд на основе данных Росстата об увеличении продолжительности жизни россиян, сообщает газета "Известия".

"Продолжительность ожидаемого периода выплаты [накопительной пенсии] ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных. В соответствии с произведенными на основании данных Росстата расчетами ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год составит 264 месяца (22 года)", - сообщили изданию в пресс-службе Минтруда.

Таким образом, установленный срок увеличивается на шесть месяцев. На это время будет делиться вся сумма накоплений, которую могут получать россияне после выхода на пенсию.

К примеру, если к пенсии гражданин накопил 100 тысяч рублей, то ежемесячная прибавка к страховой части у него составит 378 рублей, в случае накоплений на один млн рублей - 3,78 тыс. рублей. В 2020 году эти суммы составили бы 387 рублей и 3,87 тыс. рублей соответственно.

Единовременная выплата накопительной части производится при соответствии ряду критериев. Во-первых, достижение пенсионного возраста, во-вторых, общая величина накоплений при расчете на ежемесячную выплату должна составлять меньше пяти процентов от назначенной гражданину страховой пенсии. Срок выплат накопительных пенсий ежегодно увеличивают с 2016 года. За это время он вырос уже на 30 месяцев.

