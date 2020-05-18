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В России передумали создавать аналог «Википедии» за миллиарды рублей

В России передумали создавать аналог «Википедии» за миллиарды рублейФото: Вадим Брайдов / РИА Новости

Кабинет министров России передумал создавать аналог интернет-энциклопедии «Википедия» на базе электронной версии Большой российской энциклопедии (БРЭ), запуск которой оценивался в несколько миллиардов рублей. На это обратил внимание портал Znak.com.

В распоряжении правительства страны от 11 мая указано, что межведомственную рабочую группу по этому вопросу решено упразднить. В документе говорится, что члены группы ранее работали над созданием «общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала».

При этом в пресс-службе Роспечати информацию о приостановке работы над электронной энциклопедией опровергли. В комментарии агентству ТАСС представители компании уточнили, что рабочая группа действительно была устранена, однако портал будет создан и запустится в 2022 году.

Впервые о создании российского аналога «Википедии» на основе БРЭ заговорили еще в 2010 году. Проект презентовали под названием «Знание». Тогда планировалось в одном ресурсе объединить содержание БРЭ, а также энциклопедий «Росспэн», «Православной энциклопедии» и изданий РАН.

В августе 2016-го премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением запустил работу по созданию энциклопедического портала на базе БРЭ. За минувшие после этого три года власти определились лишь с размером субсидий на осуществление проекта (1,9 миллиарда рублей) и сроками запуска — отечественный аналог «Википедии» должен был начать работу к 1 апреля 2022 года. Сообщалось, что 2019 году государство выделило на создание портала 302,2 миллиона рублей. В 2020 году должны были выделить 684,4 миллиона рублей.

За замену «Википедии» российским аналогом в 2019 году высказался президент России Владимир Путин. В том же году ответственный редактор научного издательства БРЭ Сергей Кравец сообщал, что над созданием российской интернет-энциклопедии работают около 150 человек, а также рассказал о планах расширить штат до 270 человек и привлечь сотни авторов.

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По материалам: lenta.ru

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