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В сети перечислили способные спасти жизнь неочевидные факты

В сети перечислили способные спасти жизнь неочевидные фактыФото: Mario Tama / Getty Images

Пользователи Reddit перечислили неочевидные факты, знание которых может помочь спасти свою или чью-либо жизнь. В комментариях под постом Classic-tomato они вспомнили, что способно выручить в трудной ситуации.

Fluffy-Bluebird рассказал, как правильно вести себя, оказавшись под завалами после землетрясения, торнадо или обрушения здания. Он порекомендовал не кричать, так как таким образом человек только зря потеряет энергию и может лишиться голоса. Вместо этого, по его словам нужно стучать по поверхности по три раза подряд. Спасатели услышать характерный звук и найдут человека. По его словам, звать на помощь стоит только тогда, когда слышны голоса других людей.

«Если кто-то в беде и вы хотите спасти его, убедитесь, что вы сами сможете выбраться», — написал Fullerm7. Пользователь отметил, что недавно видел ролик, в котором мужчина бросился спасать тонущего человека, и в итоге утонули оба. The_plastic6969 добавил, что в реальной жизни человек тонет совсем не так, как в кино: он не кричит и не зовет на помощь, но очень энергично машет руками, как будто пытается подняться по лестнице из воды.

Еще один пользователь обратил внимание на то, что тошнота, похожая на остатки кофе, может свидетельствовать о внутреннем кровотечении. «Если я вижу, как все животные куда-то бегут, я последую за ними», — поделился SnowyMuscles.

Ранее пользователи Reddit назвали самые раздражающие нереалистичные штампы, которые они часто видят в фильмах. Оказалось, что недовольство многих зрителей вызывает высокая скорость, с которой происходят действия, занимающие в действительности намного больше времени, а также многие сюжетные клише.

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По материалам: lenta.ru

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