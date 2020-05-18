В Совфеде предлагают продлить действие единого налога на вмененный доход до 2024 года

Алексей Вольцев

Для скорейшего восстановления экономик регионов, пострадавших от пандемии коронавируса, необходимо продлить действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) до 2024 года. Такое предложение председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направит в письме помощнику президента РФ Максиму Орешкину 18 мая. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».

Как пояснил Андрей Кутепов, сегодня ЕНВД широко распространен среди малого предпринимательства и микропредприятий. С момента введения налога в 2003 году эту систему налогообложения в совокупности применяли почти 2 миллиона индивидуальных предпринимателей и около 280 тысяч организаций.

«Полноценной заменой ЕНВД должны были стать налог на профессиональный доход и патентная система налогообложения, но с учетом пандемии и спада производства выпадающие доходы регионов предложенные инструменты вряд ли помогут," — отметил Кутепов.

Но в настоящее время патент дорожает и не дает тех показателей, которые ожидали. Массового перехода на эту систему налогообложения не происходит. Кроме того не все виды деятельности, которые работают с ЕНВД, могут применяться на патенте. Налог на самозанятых также нельзя рассматривать в качестве равноценной замены ЕНВД, так как он не обеспечивает обязательного перечисления в пенсионный фонд.

В качестве решения проблемы регионы просят рассмотреть вопрос о продлении для малых и средних предприятий ЕНВД до 2024 года — на срок реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».