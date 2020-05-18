В США предостерегли Китай от вмешательства в дела американских журналистов

Вадим Карасев

Майк ПомпеоФото: POOL NEW / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео предостерег КНР от вмешательства в дела американских журналистов, которые осуществляют свою деятельность на территории Гонконга. Об этом сообщает Reuters.

«Эти репортеры — члены свободного журналистского общества, а не агенты пропаганды, их ценные сообщения информируют жителей Китая и всего мира», — заявил Помпео.

Он также отметил, что любое нарушение автономного статуса Гонконга может привести к пересмотру позиции США по вопросу статуса территории.

Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации КНР и Гонконга, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря автономному статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

Ранее Помпео высказался о ходе расследования появления коронавируса и обвинил Китай в нежелании предоставить США информацию.