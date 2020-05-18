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В США высказались о ходе расследования появления коронавируса

В США высказались о ходе расследования появления коронавирусаФото: Jose Luis Magana / AP

Госсекретарь США Майк Помпео высказался о ходе расследования появления коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию SiriusXM Patriot.

По словам Помпео, американская сторона несильно продвинулась в установлении источника появления инфекции. Он обвинил Китай в нежелании предоставить США информацию.

«Коммунистическая партия Китая неуклонно вводит в заблуждение и отказывается предоставлять информацию Западу. Мы неоднократно обращались с предложением помочь им определить, откуда произошел вирус», — заявил Помпео.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований и Департамент национальной безопасности США заподозрили китайских хакеров в попытке украсть данные о вакцине против COVID-19, полученные американскими учеными в результате исследований.

В апреле США начали полномасштабное расследование того, как появилась новая коронавирусная инфекция и почему в Китае не смогли быстро остановить ее. Разведывательное сообщество США заявляло о природном происхождении вируса и подчеркнуло, что он не был синтезирован искусственно.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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