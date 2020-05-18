В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны

Анастасия Иванова

Более 2,6 миллиона человек в Таиланде накануне посетили торговые центры, рестораны и другие объекты, которые открылись в ходе второго этапа ослабления ограничительных мер из-за коронавируса, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"По данным интернет-платформы "Тхаи Чана" ("Таиланд победит"), более 2,6 миллиона человек по всей стране зарегистрировались вчера, в первый день открытия крупных объектов сферы торговли, общественного питания и обслуживания, в качестве посетителей торговых центров, ресторанов и магазинов", - сообщил пресс-секретарь.

"Все эти люди просканировали QR-коды заведений, которые они посетили, на входе в эти заведения, как этого требует инструкция платформы "Тхаи Чана", и таким образом передали информацию об этом в сеть. К сожалению, повторный скан, означающий, что зарегистрировавшийся посетитель покинул заведение, произвели только 1,8 миллиона человек", - добавил он, порекомендовав гражданам не забывать о повторном сканировании, которое необходимо для наиболее эффективной работы платформы.

Интернет-платформа "Тхаи Чана", введенная в эксплуатацию в воскресенье и состоящая из интернет-портала и приложения для смартфонов, которые разработали и запустили специалисты министерства цифровой экономики Таиланда, ставит целью сбор с помощью операторов объектов торговли, общественного питания и обслуживания, а также самих пользователей – посетителей этих объектов и дальнейшую передачу всем пользователям платформы точной и полной информации о количестве посетителей, уровне принимаемых мер эпидемиологической безопасности и уровне опасности заражения коронавирусной инфекцией в каждом заведении.