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В Украине могут возобновить регулярные автобусные перевозки с 22 мая

В Украине могут возобновить регулярные автобусные перевозки с 22 мая
Открытие регулярных автобусных перевозок на маршрутах общего пользования с 22 мая 2020 года возможно по согласованию с Минздравом и при условии соблюдения перевозчиками санитарно-эпидемиологических норм.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

"Была достигнута договоренность с бизнесом о возможности открытия с 22 мая 2020 года всех регулярных автобусных перевозок на регулярных маршрутах общего пользования. Вместе с тем, открытие таких перевозок будет возможно исключительно по согласованию с Министерством здравоохранения Украины и соблюдением автомобильными перевозчиками санитарно-эпидемиологических норм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что договоренность об этом была достигнута 14 мая во время совместного совещания с участием автомобильных перевозчиков, владельцев автостанций, общественных организаций и ассоциаций автомобильного транспорта, а также с участием заместителя министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.
Сейчас Мининфраструктуры совместно с Минздравом готовит соответствующий проект постановления Кабинета Министров Украины о возобновлении пассажирских автомобильных перевозок.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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