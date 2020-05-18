В Украине могут возобновить регулярные автобусные перевозки с 22 мая

Алексей Вольцев

Открытие регулярных автобусных перевозок на маршрутах общего пользования с 22 мая 2020 года возможно по согласованию с Минздравом и при условии соблюдения перевозчиками санитарно-эпидемиологических норм.Об этом сообщает Министерство инфраструктуры."Была достигнута договоренность с бизнесом о возможности открытия с 22 мая 2020 года всех регулярных автобусных перевозок на регулярных маршрутах общего пользования. Вместе с тем, открытие таких перевозок будет возможно исключительно по согласованию с Министерством здравоохранения Украины и соблюдением автомобильными перевозчиками санитарно-эпидемиологических норм", - говорится в сообщении.Отмечается, что договоренность об этом была достигнута 14 мая во время совместного совещания с участием автомобильных перевозчиков, владельцев автостанций, общественных организаций и ассоциаций автомобильного транспорта, а также с участием заместителя министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.Сейчас Мининфраструктуры совместно с Минздравом готовит соответствующий проект постановления Кабинета Министров Украины о возобновлении пассажирских автомобильных перевозок.