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В Великобритании хотят обучить собак выявлять коронавирусную инфекцию

В Великобритании хотят обучить собак выявлять коронавирусную инфекцию

Проект по обучению собак диагностировать коронавирусную инфекцию по запаху начат в Великобритании. Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины проведут первый этап испытаний в сотрудничестве с Университетом Дарема и благотворительной организацией Medical Detection Dogs. Правительство выделило на этот проект 500 тысяч фунтов стерлингов.

Использование тонкого нюха собак в медицинской диагностике уже имеет достаточно долгую историю. Собак успешно обучили обнаруживать запах некоторых видов рака, малярии и болезни Паркинсона. Благотворительная организация Hypo Hounds обучает собак по запаху пота хозяина-диабетика определять опасно высокий или низкий уровень сахара в крови. В 2015 году итальянские исследователи обучили двух немецких овчарок обнаруживать химические вещества, связанные с раком простаты, в образцах мочи. Поставленные собаками диагнозы были правильными в 90 % случаев. В 2018 году было обнародовано исследование, в ходе которого собаки определяли, кто из африканских школьников болен малярией, по запаху носков. Причем собаки могли выявить болезнь даже при отсутствии внешних симптомов. В 2019 году группа французских ученых установила, что собаки могут определять приближение приступа эпилепсии у человека по изменению его запаха.

В нынешнем проекте будут использованы образцы запаха, собранные у пациентов с коронавирусом в лондонских больницах. Обучение пройдут шесть собак. Ведущий исследователь проекта, профессор Джеймс Логан (James Logan), руководитель отдела контроля заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины, говорит: «Наша предыдущая работа показала, что малярия имеет характерный запах, и с организацией Medical Detection Dogs мы успешно обучили собаки точно обнаруживать малярию. Это, в сочетании с осознанием того, что респираторные заболевания могут изменять запах тела, вселяет надежду, что собаки также могут обнаружить Covid-19. В случае успеха этот подход мог бы коренным образом изменить способ обнаружения вируса, что позволит проверять большое количество людей».

Исследование, проведенное компанией Medical Detection Dogs, показало, что собака может проверять до 250 человек в час и может быть обучена обнаружению запаха в концентрации, эквивалентной разведению одной чайной ложки сахара в двух олимпийских плавательных бассейнах. «Мы рады, что правительство предоставило нам возможность продемонстрировать, что собаки могут играть роль в борьбе с Covid-19. У них есть возможность помочь быстрой проверке людей, что может иметь жизненно важное значение в будущем. Мы уверены, что наши собаки смогут обнаружить запах Covid-19, и затем мы перейдем ко второму этапу, чтобы проверить их в реальных ситуациях, после чего мы надеемся работать с другими агентствами, чтобы развернуть обучение большого количество собак. Мы невероятно гордимся тем, что собачий нос может снова спасти много жизней», — сказала соучредитель и генеральный директор Medical Detection Dogs Клэр Гест (Claire Guest).

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По материалам: polit.ru

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