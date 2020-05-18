Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Виндоланде нашли древнеримскую игрушечную мышку

В Виндоланде нашли древнеримскую игрушечную мышку

Сотрудники музея римской крепости Виндоланда, расположенной к югу от Адрианова вала, в нынешнем графстве Нортумберленд, обнаружили в своем хранилище среди множества найденных ранее обрезков кожи вырезанную из плоского куска кожи фигурку мыши. Возможно, она служила детской игрушкой.

Укрепление в Виндоланде появилось около 85 года и просуществовало до V века. С 1930-х годов там работают археологи. В 1973 году там были найдены около двухсот деревянных табличек, содержавших переписку обитателей крепости. Среди них были официальные доклады, финансовые и хозяйственные отчеты, а также частные письма, например, приглашение на день рождения. Позднее находки неоднократно повторялись, и к 2010 году были найдены, прочитаны и опубликованы 752 таблички из Виндоланды.

Изделий из кожи в Виндоланде тоже найдено уже немало. Как и в случае с деревянными предметами, их сохранность обеспечила влажная болотистая почва. Там есть полотна от воинских палаток, заплатки, сумки, обувь, а также множество обрезков — отходов производства, которые даже не выставляются в музее. Пересматривая коробку с такими обрезками, найденными в жилище одного из командиров крепости еще в 1993 году, работники музея обнаружили, что один из них представляет собой фигурку с хвостом и четырьмя ногами. Они сначала подумали, что он изображает ящерицу, но при подробном рассмотрении заметили черточки на теле, которые обозначают шерсть.

Фигурку мыши вырезали из кожи примерно в 105–130 годах нашей эры. Куратор фонда Барбара Бирли сказала: «Одна из самых замечательных вещей в коллекции Виндоланды — это то, что мы никогда не знаем, что нас ждет дальше. Несмотря на то, что нам пришлось отложить начало наших раскопок в 2020 году, мы видим, что в коллекции всё еще есть скрытые сокровища, которые необходимо раскрыть. Хотя у нас в Виндоланде много свидетельств о живших здесь детях, мы нашли очень мало игрушек, было бы замечательно, если бы эта маленькая мышка была игрушкой и источником развлечения для ребенка здесь, на северной границе». Археологи говорят, что живые мыши были постоянными соседями обитателей крепости. В 2008 году было раскопано здешнее зернохранилище, и под полом здания нашли кости тысяч живших тут мышей.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Иван Жидков: «Сказал бывшей, что не буду платить алименты, пока не увижу сына!»
Иван Жидков: «Сказал бывшей, что не буду платить алименты, пока не
У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом
У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом
В Виндоланде нашли древнеримскую игрушечную мышку
В Виндоланде нашли древнеримскую игрушечную мышку
Частные лаборатории в России начали делать тесты на антитела к коронавирусу
Частные лаборатории в России начали делать тесты на антитела к
Евгений Цыганов опубликовал редкие фото с детьми от Юлии Снигирь и бывшей жены Ирины Леоновой
Евгений Цыганов опубликовал редкие фото с детьми от Юлии Снигирь и
Мишустин: Рост заболеваемости Covid-19 в России удалось остановить
Мишустин: Рост заболеваемости Covid-19 в России удалось остановить
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 18 по 24 мая 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 18 по 24 мая 2020 года
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
Тарасова рассказала, как не взяла к себе Тутберидзе
Тарасова рассказала, как не взяла к себе Тутберидзе
Лера Кудрявцева ответила на сообщения об увольнении с НТВ
Лера Кудрявцева ответила на сообщения об увольнении с НТВ
Правоохранительные органы Латвии наносят удары по контрабандистам
Правоохранительные органы Латвии наносят удары по контрабандистам
Москва никогда не просила у США снять санкции с России, заявил Рябков
Москва никогда не просила у США снять санкции с России, заявил Рябков

Топ на сегодня

К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Еще по теме

Боксерские перчатки древних римлян найдены в Виндоланде
Множество кожаных сандалий нашли при раскопках римской крепости Виндоланда
Принесенная в дар Юпитеру бронзовая рука найдена археологами в Виндоланде
На севере Англии найдена доска от древнеримской бочки