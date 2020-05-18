В Виндоланде нашли древнеримскую игрушечную мышку

Вадим Карасев

Сотрудники музея римской крепости Виндоланда, расположенной к югу от Адрианова вала, в нынешнем графстве Нортумберленд, обнаружили в своем хранилище среди множества найденных ранее обрезков кожи вырезанную из плоского куска кожи фигурку мыши. Возможно, она служила детской игрушкой.

Укрепление в Виндоланде появилось около 85 года и просуществовало до V века. С 1930-х годов там работают археологи. В 1973 году там были найдены около двухсот деревянных табличек, содержавших переписку обитателей крепости. Среди них были официальные доклады, финансовые и хозяйственные отчеты, а также частные письма, например, приглашение на день рождения. Позднее находки неоднократно повторялись, и к 2010 году были найдены, прочитаны и опубликованы 752 таблички из Виндоланды.

Изделий из кожи в Виндоланде тоже найдено уже немало. Как и в случае с деревянными предметами, их сохранность обеспечила влажная болотистая почва. Там есть полотна от воинских палаток, заплатки, сумки, обувь, а также множество обрезков — отходов производства, которые даже не выставляются в музее. Пересматривая коробку с такими обрезками, найденными в жилище одного из командиров крепости еще в 1993 году, работники музея обнаружили, что один из них представляет собой фигурку с хвостом и четырьмя ногами. Они сначала подумали, что он изображает ящерицу, но при подробном рассмотрении заметили черточки на теле, которые обозначают шерсть.

Фигурку мыши вырезали из кожи примерно в 105–130 годах нашей эры. Куратор фонда Барбара Бирли сказала: «Одна из самых замечательных вещей в коллекции Виндоланды — это то, что мы никогда не знаем, что нас ждет дальше. Несмотря на то, что нам пришлось отложить начало наших раскопок в 2020 году, мы видим, что в коллекции всё еще есть скрытые сокровища, которые необходимо раскрыть. Хотя у нас в Виндоланде много свидетельств о живших здесь детях, мы нашли очень мало игрушек, было бы замечательно, если бы эта маленькая мышка была игрушкой и источником развлечения для ребенка здесь, на северной границе». Археологи говорят, что живые мыши были постоянными соседями обитателей крепости. В 2008 году было раскопано здешнее зернохранилище, и под полом здания нашли кости тысяч живших тут мышей.