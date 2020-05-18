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Вандалы испортили граффити с Бодровым в Петербурге

Вандалы испортили граффити с Бодровым в ПетербургеСергей БодровФото: «Фонтанка»

Вандалы испортили граффити с изображением актера Сергея Бодрова-младшего в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Портрет Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова из фильма «Брат», в котором он исполнил главную роль, изображен на стене трансформаторной подстанции. Хулиганы нанесли поверх граффити надпись краской красного цвета.

Граффити с Бодровым с надписью «В чем сила, брат?» было создано в 2014 году на трансформаторной подстанции на площади Александра Невского в Петербурге. Художники приурочили рисунок к 12-летию трагической гибели актера и его съемочной группы в Кармадонском ущелье во время схода ледника. В 2018 году вандалы испортили портрет, сделав надпись краской. В сентябре 2019 года авторы написали новое изображение кумира.

В феврале английский художник в стиле стрит-арт Бэнкси обрадовался из-за своей испорченной вандалами работы.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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