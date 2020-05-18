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Ванна, пицца и постель: Кэтрин Зета-Джонс поделилась планом на идеальный вечер

Ванна, пицца и постель: Кэтрин Зета-Джонс поделилась планом на идеальный вечер

Кажется, 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс относится к тем, кого вынужденное домоседство совсем не расстроило. И во время самоизоляции актриса знает, как проводить время с удовольствием.

Вчера вечером она поделилась селфи, на котором запечатлела себя на фоне камина. Актриса облачилась в нарядный балахон, украшенный принтами и вышивкой, а на ее запястьях можно разглядеть браслеты.

Ванна, пицца и постель для меня. Вечер воскресенья. Всем отличной недели,

— подписала кадр Кэтрин.


Кэтрин Зета-Джонс

Зета-Джонс часто делится моментами своей домашней жизни и, судя по всему, совсем не скучает взаперти.

Карантин актриса проводит вместе со своей семьей — мужем Майклом Дугласом, дочерью Кэрис и сыном Диланом. Все вместе коротают время за игрой в шарады (Кэтрин показала подписчикам, как изображала хит Шакиры Hips don't lie), разыгрыванием забавных сценок, а иногда, как обычные люди, уступают своей лени и просто валяются на диване.


 


В эти минуты семейство развлекает неугомонный щенок Тейлор, которого Кэтрин также часто снимает на видео.


 


С созданием домашнего уюта у актрисы проблем тоже возникнуть не должно — у Зеты-Джонс есть собственный бренд товаров для дома Casa Zeta-Jones.


Поклонники в комментариях оценили домашний образ актрисы, отметив, что выглядит она все равно очень элегантно.

Вы похожи здесь на Клеопатру! Восхитительно!

Красавица!

— написали поклонники.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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