Важность системы crm в современном бизнесе

Вадим Карасев

В настоящее время подавляющее большинство компаний имеют хотя бы биллинговую систему или даже интегрированную систему управления ресурсами (Enterprise Resource Planning – ERP). Но к сожалению, такое программное обеспечение не расскажет компании, что произошло до продажи. Кто является менеджером по закупкам, лицом, принимающим решения или оказывающим влияние на выбор покупателя? Непонятно, какие аргументы могли бы убедить клиентов в том, что наш товар или услуга - это правильный выбор. Биллинговые системы не показывают степень удовлетворенности клиентов вашим сервисом или продуктом, не указывают на то, была ли какая-либо жалоба и как ее обработали.

Без этой информации предприятия могут только видеть, насколько велики их доходы и расходы. Руководители не информируются о проблемах, которые в значительной степени влияют на успех компании и эффективность ее деятельности.

Для того, чтобы отдельная информация о клиентах располагалась в единой базе, и не была изолированной, компаниям необходимо внедрять срм системы. Они поддерживают общую базу данных, чтобы сотрудники из разных отделов могли получать доступ к необходимой информации. Системы срм позволяют нескольким пользователям одновременно получать доступ к базе данных и вносить изменения, которые незамедлительно сохраняются и вступают в силу.

Отличительные особенности качественной crm

Эффективная CRM-система отличается маркетинговым и клиентоориентированным подходом. Она включает в себя данные о состоянии рынка, информацию о конкурентах и любых других заинтересованных сторонах вашего целевого рынка. Кроме того, она расширяет возможности компаний за счет сохранения информации о предпродажной деятельности, прогнозах продаж, поддержки маркетинговых кампаний.

Хорошая CRM-система поможет вам с послепродажным обслуживанием потребителей. После успешной сделки бизнес должен стремиться получать обратную связь от покупателей, умело управлять любыми жалобами и обеспечивать их максимальную удовлетворенность.

СРМ - главный инструмент в руках бизнесменов

Опросы показали, что приобретение новых клиентов стоит в разы дороже, чем сохранение существующих. 20% существующих клиентов компании приносят 80% выручки. Этот общепризнанный факт подтверждает, что предприниматели должны уделять больше внимания существующим клиентам.

При таком подходе вы получите:

· Удержание клиентов;

· Вернете утраченных;

· Продажу новых продуктов существующим клиентам (кросс-продажи);

· Привлечете новых покупателей;