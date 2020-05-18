Влияние вышек 5G на распространение коронавируса опровергли

Вадим Карасев

Фото: Adrees Latif / Reuters

Никакие радиоволны, в том числе от вышек связи 5G, не могут способствовать распространению коронавируса. Об этом в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» заявил профессор, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии Минздрава России Владимир Чуланов.

«Коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, это основной путь распространения. Происходит это, когда микробрызги при разговоре, кашле или чихании от больного человека попадают к здоровому. Вирус не летает в воздухе, он никоим образом не остается в воздухе после таких событий как чихание, разговор и так далее», — заявил он.

Специалист добавил, что существует еще контактный путь заражения, когда микробрызги от зараженного человека попадают на различные поверхности. Прикасаясь к этим поверхностям, а затем трогая немытыми руками слизистые оболочки и лицо, также можно заразиться.

«Но в данном случае это тоже никаким образом не может перекликаться с радиочастотными колебаниями, с помощью которых мы с вами общаемся, будь то 5G, 4G или 3G. Это все радиоволны, которые никоим образом не могут способствовать распространению вируса», — подчеркнул профессор.

К информации о влиянии радиоволн в диапазоне 5G на распространение других заболеваний Чуланов также отнесся скептически. «Уверен, что все это соответствует классам безопасности, в том числе европейским, поэтому, мне кажется, обсуждать это довольно бессмысленно», — отметил он.

Ранее в мае жители Петрозаводской улицы Ростова-на-Дону окружили сотовую вышку, испугавшись заразиться от нее коронавирусом из-за вредного излучения. Местные жители устроили так называемый сидячий митинг, чтобы к вышке не подключили оборудование.

В начале мая жители селения Ногир в Северной Осетии, не верящие в существование коронавируса, сожгли сотовую вышку и оставили населенный пункт без связи.