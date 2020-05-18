Во Франции снова начали закрывать школы после отмены карантина

Вадим Карасев

Фото: Reuters

На севере Франции в городе Рубе закрыли восемь школ после возобновления их работы — у одного из учеников оказался положительный тест на коронавирус. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает Daily Mail.

Закрыты семь государственных школ и одно частное учебное заведение. За то время, пока были открыты начальные классы образовательных учреждений, зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди учителей и учеников.

Правоохранительные органы устанавливают, с кем мог контактировать ребенок, чтобы проверить на наличие опасного вируса и изолировать его от здоровых людей.

По словам местных чиновников, ранее школы закрыли в связи с введенным в стране карантинным режимом в качестве мер предосторожности. По их предположению, пострадавшие от коронавируса учреждения откроются к 25 мая.

По состоянию на 18 мая во Франции известно о 142 тысячах пациентов с COVID-19, из них 61 213 вылечившихся и 28 108 — скончавшихся от осложнений. Всего в мире насчитывается 4,7 миллиона инфицированных. Прирост заразившихся за последние сутки составил 77,9 тысячи. За весь период пандемии умерло более 315 тысяч пациентов, более 1,7 миллиона человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Китая более 108 миллионов человек попали под карантинные меры из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. В регионе зарегистрировали лишь 34 случая заражения, однако власти решили прекратить в провинции Цзилинь автобусное и железнодорожное сообщение, закрыть школы и изолировать людей.