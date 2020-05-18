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ВОЗ оценила действия России в борьбе с коронавирусом

ВОЗ оценила действия России в борьбе с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете» заявила, что система здравоохранения России не оказалась перегруженной из-за грамотных действиий эпидемиологической службы.

«Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны. Мы ничего не рекомендовали вашей стране», — отметила специалист.

По ее словам, в РФ очень сильная эпидемиологическая служба, которая сразу начала заниматься сдерживанием вируса, что и помогло предотвратить вспышку внутри страны.

«Хватает и оборудования для искусственной вентиляции легких, и больничных коек. И меры изоляции сыграли свою роль», — обратила внимание представитель ВОЗ, выразив надежду, что «снижение заболеваемости будет устойчивым».

По ее оценке, об устойчивом процессе снижения заражения коронавирусом можно будет говорить, когда 2-3 недели будет фиксироваться стабильное снижение новых выявленных случаев.

Ранее в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что темп прироста случаев заражения коронавирусом нового типа в стране за неделю уменьшился на 23,4 процента и составил на последний день в абсолютных цифрах — 8926 случаев.

Общее число инфицированных в стране составляет 290 678. С 1 мая рост впервые составил менее 9 тысяч. Суточный рост составил 3,2 процента — это рекордно низкий показатель.

Ранее на сайте Совета Федерации был создан раздел, посвящённый антикоронавирусным мерам, в котором содержится сводка актуальных нормативных правовых актов и информационных материалов по реагированию на ситуацию с COVID-19.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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