Воздух в восьми российских городах стал чище в период самоизоляции

Влада Некрасова

Росприроднадзор отметил улучшение качества воздуха в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Норильске, Череповце и Чите за период распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в анализе, опубликованном на сайте ведомства.

Росприроднадзор опубликовал анализ информации о промышленных предприятиях в 12 городах - Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите и о результатах измерений качества атмосферного воздуха в этих городах в условиях режима повышенной готовности.

Согласно документу, анализ показывает, что состояние атмосферного воздуха в Липецке улучшилось в целом, но предприятия как и прежде загрязняют воздух. В Братске же воздух стал лучше в связи со снижением движения транспорта и потеплением. Загрязнение в Череповце уменьшалось в течение периода ограничительных мер, в том числе и связанное с выбросами промышленных предприятий.