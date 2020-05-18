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Впервые в мае. Нефть марки Brent достигла отметки в $35 за баррель

Впервые в мае. Нефть марки Brent достигла отметки в $35 за баррель
Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent преодолела отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 17:50 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent показала рост на 8,4%, достигнув отметки в 35,23 доллара за баррель.

Рост июльских фьючерсов на нефть марки WTI составил 10,16%, до 32,52 доллара за баррель, июньские фьючерсы на WTI достигли отметки в 32,66 доллара.


ОПЕК+ в рамках достигнутой в апреле договоренности, а также прекращение роста запасов в США.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Новак заявил о готовности России строго следовать сделке ОПЕК+.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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