Впервые в мае. Нефть марки Brent достигла отметки в $35 за баррель

Лидия Мартынова

Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent преодолела отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 17:50 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent показала рост на 8,4%, достигнув отметки в 35,23 доллара за баррель.

Рост июльских фьючерсов на нефть марки WTI составил 10,16%, до 32,52 доллара за баррель, июньские фьючерсы на WTI достигли отметки в 32,66 доллара.

ОПЕК+ в рамках достигнутой в апреле договоренности, а также прекращение роста запасов в США.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Новак заявил о готовности России строго следовать сделке ОПЕК+.