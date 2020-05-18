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Врач назвал первых кандидатов на вакцинацию от COVID-19

Врач назвал первых кандидатов на вакцинацию от COVID-19
Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска. С таким заявлением выступил в эфире НСН руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

Первыми вакцину от коронавируса получат врачи, работающие с зараженными COVID-19 пациентами. Также, по словам специалиста, первыми в очереди на прививку будут стоять те, кто контактирует с большим количеством людей. Например, билетеры, кассиры, волонтеры, водители такси.

"Остальным делать нет необходимости", - подчеркнул Зуев.


Позже вакцинацию можно будет расширить на всех остальных.


По мнению вирусолога, в будущем прививки от COVID-19 будут ставить так же, как от гриппа. Зуев считает, что вспышки коронавируса будут возникать дважды в год — поздней осенью и ранней весной — когда по климатическим причинам у людей снижается уровень иммунитета.

# Россия
По материалам: ria.ru

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