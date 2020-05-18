Врач раскрыл распространенные ошибки при использовании антисептика

Вадим Карасев

Евгений КомаровскийКадр: YouTube

Детский врач и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл распространенные ошибки при использовании антисептика для профилактики заражения коронавирусом. Об этом он рассказал на YouTube-канале.

По его словам, для эффективной работы антисептика необходим его контакт с кожей на протяжении 30 секунд, при этом спирт должен касаться всей поверхности руки. Также врач заявил, что минимальный объем средства — не менее трех миллилитров, так как меньшее количество испарится быстрее положенных 30 секунд.

По той же причине Комаровский счел неэффективным антисептик в упаковках с распылителем. Так для попадания нужного количества раствора необходимо 27 раз нажать на кнопку, подсчитал он.

Врач посетовал, что на телеканалах не объясняют в прайм-тайм о правильном использовании антисептика и призвал изучить рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

14 мая в МЧС напомнили способ изготовить антисептик от коронавируса самостоятельно. Так, для одного литра раствора рекомендуется использовать 830 миллилитров этанола (концентрация 96 процентов) или 750 миллилитров изопропилового спирта (концентрация 99,8 процентов). К ним необходимо добавить 40 миллилитров трехпроцентной перекиси водорода и 15 миллилитров 98-процентного глицерина, а оставшийся объем дополнить необходимым количеством дистиллированной воды. После переливания жидкости необходимо выдержать 72 часа, чтобы уничтожить в новой емкости вредные микроорганизмы.