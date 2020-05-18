Взрослые перечислили популярные детские заблуждения

Вадим Карасев

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Пользователи Reddit вспомнили и рассказали о распространенных заблуждениях, в плену которых находились в детстве. Тред начал юзер с ником _definitelynotgod, спросив у взрослых, какое самое большое заблуждение было у людей в малом возрасте. Пост о самых популярных детских предрассудках выбился в топ ресурса, набрав более восьми тысяч комментариев и 15,7 тысяч лайков.

Так, Yeet_machine27, будучи ребенком, был уверен, что под полом зданий нет земли, а лишь бесконечная пустота. «Потому считал людей, меняющих полы, невероятно храбрыми», — добавил он. По словам whatisyourobsession, после просмотра мультфильма «Розовая пантера» он хотел стать работником налоговой службы, так как считал их людьми, которые «просто могут постучать в дверь и оставить все полученные деньги себе».

Юзер thenewfrontiersman88 признался, что в детстве думал, что люди разных рас отличаются цветом кожи, так как «у них разные уровни загара». А пользователь MMMLG считал, что для получения работы достаточно только выбрать компанию. «Приходишь, находишь свободное место и начинаешь что-то делать. У меня не было мыслей об интервью, тестированиях и всей бумажной работе», — размышлял он раньше.

TheBlackWomb вспомнила совет матери. По ее словам, та советовала ей обратиться к другой женщине с детьми, если потеряется. Пользовательница думала, что таким образом мать объясняла ей, как подыскать другую семью. А tengolacamisanegra считал, что для беременности мужчине и женщине нужно было лишь сыграть свадьбу.

Ранее пользователи Reddit, которые в прошлом были преподавателям по предмету сексуальное воспитание, назвали самые странные заблуждения своих учеников об интимной жизни, с которыми им приходилось сталкиваться.