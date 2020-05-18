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Западу не в чем обвинять Россию по вопросу помощи Сирии, заявил Небензя

Западу не в чем обвинять Россию по вопросу помощи Сирии, заявил Небензя
Запад, обвиняя Москву в помехах при продлении трансграничной помощи Сирии, забывает, что сам санкциями ухудшает гуманитарную ситуацию в САР, заявил в понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Заседание по обсуждению ситуации в Сирии состоится в ООН на этой неделе. Срок действия резолюции СБ ООН2165 о механизме трансграничной помощи САР истекает в июле 2020 года. В последний раз она продлевалась в январе при условии сокращения с четырех до двух пунктов пропуска гуманитарной помощи в Сирию, включая переход Эль-Ярубия. Российская и сирийские стороны, говоря о необходимости закрытия этого перехода, отмечают, что через него поставляются не столько гуманитарные грузы, сколько оружие для курдских сил и оказание помощи по этим каналам никак не координируется с официальным Дамаском.

# В мире
По материалам: ria.ru

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