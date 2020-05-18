Завоевать все возможные титулы и остановиться. Вернется ли Алина Загитова к соревнованиям?
Алина Загитова шла на жертвы ради оглушительных побед: голодала перед Олимпиадой, усердно тренировалась, забыв об усталости и личной жизни. Игра стоила свеч — спортсменка стала единственной российской фигуристкой, завоевавшей все возможные мировые титулы. Олимпийская чемпионка могла бы пополнить список новыми наградами, но в последнее время окружающие сомневаются, что она вернется к международным соревнованиям: в прошлом декабре Алина решила прервать карьеру. По словам Загитовой, ей нужно набраться сил и довести технику до совершенства, однако многие подозревают: эта пауза превратится в жирную точку.
18 мая Алина Загитова празднует совершеннолетие. В столь юном возрасте фигуристку волнует не только сдача ЕГЭ и поступление в вуз: она вынуждена терпеть нападки хейтеров и мириться с суровой критикой коллег. Чем же особенно недовольны окружающие и чего ждут от Алины в будущем?
ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ
Алина Загитова была буквально обречена стать звездой. «До года мне не давали имени. Однажды родители смотрели гимнастику, выступала Алина Кабаева, они переглянулись и решили так меня назвать — Алина», — рассказывала фигуристка о начале своей биографии.
В дальнейшем семья продолжала оказывать влияние на судьбу спортсменки. Настойчивость и упорство Загитова унаследовала от папы — хоккейного тренера команды «Ижсталь» Ильназа Насиховича. Мама Алины Лейсан всю жизнь мечтала заниматься фигурным катанием и, вероятно, решила воплотить мечты юности через дочку.
На лед девочка встала в четыре года, а профессионально начала заниматься в семь. Сперва спорт Загитова воспринимала как увлечение, которое можно оставить в любой момент. И действительно бросала — раз шесть.
Вплоть до 2014-го Алина тренировалась в ДЮСШ Ижевска у Натальи Антипиной, а попав на соревнования в Москву, уговорила маму отвести ее к Этери Тутберидзе. Этери Георгиевна пообещала устроить девочке просмотр. Юная фигуристка обрадовалась так, словно ее уже взяли в команду, но все оказалось не так-то просто. Едва Загитова начала заниматься в столице, как Тутберидзе выгнала ее.
«Я очень расстроилась. Неделю не могла отойти. Мы пошли в группу Анны Владимировны Царевой, потому что я до последнего момента надеялась, что меня возьмут обратно к Тутберидзе. У меня на тот момент была травма. Я сломала стопу на соревнованиях. Приехала на Спартакиаду со сломанной рукой и в довершении сломала еще ногу. Потом две недели отлеживалась дома в Ижевске. После перерыва ничего не получалось на льду. Заново училась кататься», — вспоминала Алина.
В отчаянии девушка решила, что пора возвращаться в Ижевск. Но когда фигуристка подошла к Этери Георгиевне попрощаться, та дала ей второй шанс. Тренер почувствовала, что из Загитовой может выйти гениальная спортсменка. Именно Тутберидзе выковала из подопечной чемпионку.
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Об Алине заговорили после первенства России 2016-го: хотя девушка заняла лишь девятое место, ее номер признали прогрессивным и ярким. Затем Загитова выиграла Гран-при во Франции и финишировала с бронзой в Словении, а на турнире в Марселе стала золотой медалисткой. По итогам национального чемпионата фигуристка оказалась второй, уступив Евгении Медведевой.
Последовала череда побед: золото на «Кубке Ломбардии», триумф на этапах Гран-при во Франции и Китае, на чемпионатах Европы и России. На Олимпийских играх в Пхенчхане Загитова не только обошла Медведеву, но и установила новый мировой рекорд по сумме баллов. За образ, продемонстрированный Алиной в произвольной программе «Дон Кихот», ее прозвали «Красной балериной».
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В следующем сезоне Загитова сбавила обороты из-за травмы ноги: пятое место в российском турнире, второе — в Европе. Реабилитироваться Алина смогла на чемпионате мира в Сайтаме, где выступила безупречно и в итоге стала первой российской фигуристкой, собравшей все возможные титулы международных соревнований.
Казалось, российскую чемпионку обожал весь мир, в Японии о ней даже сняли фильм «Королева Загитова: правда об ее карьере». Почему же в последнее время восхищение поклонников сменилось резкой критикой?
КАРЬЕРА НА «ПАУЗЕ»?
В ноябре прошлого года Алина завоевала серебро на французском этапе Гран-при и бронзу на японском, но в финале соревнований совершила ряд ошибок в произвольной программе и стала только шестой. Коллеги зашептались: не выдохлась ли рекордсменка? Ведь не секрет, что много лет Загитова жила в крайне напряженном ритме — бесконечные тренировки, гастроли, турниры… Не скрывала девушка и то, что морила себя голодом в олимпийский сезон: взвешивалась по три раза в день, боясь набрать лишние сто граммов, способных испортить технику прыжка, и ограничивала даже потребление воды.
Алина Загитова морила себя голодом перед соревнованиями
Тем не менее мало кто ожидал, что спортсменка откажется от участия в чемпионатах России и Европы. 13 декабря в эфире программы «Время» Алина заявила, что нуждается в отдыхе, хотя завершать карьеру не собирается.
Этери Тутберидзе отметила, что готова дать Алине время на восстановление. По мнению тренера, в итоге воспитанница заскучает по масштабным соревнованиям и вернется к ним по собственному желанию. Пока же чемпионка переключилась на съемки в телепередачах и участие в шоу Татьяны Навки. Правда, работу в ледовой сказке «Спящая красавица. Легенда двух королевств» сложно назвать отдыхом: по две программы в день, а затем автограф-сессия с поклонниками. Неудивительно, что однажды измотанная фигуристка оттолкнула от себя юную фанатку: неловкими объятьями девочка нарушила личное пространство кумира.
Алина Загитова оттолкнула фанатку во время автограф-сессии
Разумеется, не все лояльно отнеслись к решению спортсменки прервать карьеру. «Жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки. Она еще маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, ее услышали. Мы хотим ей счастливой жизни, она любимица многих людей в стране, главное, чтобы у нее в жизни все сложилось. Конечно, она не вернется, я так думаю», — рассуждала Татьяна Тарасова.
Грянул скандал: команда Тутберидзе парировала, что за три программы Алина показала больше, чем многие спортсменки за 10. Некоторые поклонники вовсе решили, что Тарасова всегда недолюбливала Загитову.
«Мои слова тогда неправильно поняли, — пояснила Татьяна Анатольевна на прошлой неделе. — Я сказала, что мне мало трех программ для олимпийской чемпионки, за которой я хочу наблюдать долгие годы. Чем больше смотришь, тем лучше понимаешь, как человек переживает, восстанавливается, делается из маленького большим, прибавляет в весе, как уходят прыжки, а это все работает и преодолевается. На нее смотреть — одно удовольствие. Я не гадалка, но остаюсь при своем мнении. И это мнение вовсе не плохое, потому что девочка нашла себя в другом деле. Она прекрасна в шоу-бизнесе, она прекрасна вообще».
Татьяна Тарасова: «В олимпийскую команду Загитова не вернется»
Бытовало также мнение, что Загитова сделала перерыв не просто так, а ради поисков нового тренера. Однако Алина не раз утверждала, что благодарна Этери Тутберидзе и никогда не планировала сменить наставника. Так чего же ожидать от фигуристки в будущем?
«Я попытаюсь и сделаю все, что от меня зависит, чтобы в следующем сезоне выйти на соревнования и радовать своими прокатами», — эта фраза, сказанная Алиной в документальном фильме, подарила поклонникам надежду.
ВНЕ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ
Миллионы людей следят за судьбой Алины Загитовой и, конечно, интересуются не только ее спортивными достижениями, но и личной жизнью. Так, поклонники знают, что расслабиться после тяжелых тренировок чемпионке помогают рисование и прогулки с любимой собакой Масару, подаренной премьер-министром Японии. С этой страной у Алины особые отношения: она часто снимается в местных шоу, рекламирует азиатский бренд по уходу за кожей.
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И до, и после триумфа на международных соревнованиях самыми близкими людьми для Загитовой оставались родственники: мама, папа, младшая сестра Сабина и бабушка, ставшая главной опорой фигуристки после переезда в Москву. А вот найти друзей оказалось сложно.
Нашлось ли у фигуристки с таким плотным графиком время на сердечные дела? В интервью Алина неизменно говорила о том, что задумывалась о любви, но из-за карьеры отказалась от серьезных отношений. Оставалось лишь гадать, кто был способен очаровать чемпионку.
На протяжении нескольких лет Загитовой приписывали роман с хореографом Даниилом Глейхенгаузом, ставившим ей номера, однако никаких доказательств, кроме совместных фотографий пары в соцсетях, пользователи не нашли. После Олимпиады распространились слухи о том, что Алина неравнодушна к хоккеисту Кириллу Капризову. Молодые спортсмены опровергли информацию, заявив, что их связывает только дружба.
Затем появилась и вовсе притянутая за уши версия об отношениях Загитовой с хоккейным защитником Александром Романовым: вывод подписчики сделали по взаимным лайкам в микроблоге. По словам игрока, он даже не общался с Алиной в соцсетях, что уж говорить о любви…
Впрочем, фигуристке только исполнилось 18, так что романтические приключения — впереди. Сейчас у Загитовой появился шанс определиться с приоритетами в карьере и личной жизни, и наверняка совсем скоро мы услышим об ее новых успехах.
Фото: Newscom, Beautiful Sports, Vadim Tarakanov/Legion-Media, Maddie Meyer, Steve Russell/Getty Images, Instagram.com