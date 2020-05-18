Живущая по соседству с Заворотнюк Королева рассказала о здоровье актрисы

Вадим Карасев

Анастасия ЗаворотнюкФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Наташа Королева заявила, что звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк идет на поправку. Она рассказала о здоровье артистки в эфире телеканала НТВ.

Эстрадная исполнительница сказала, что живет по соседству с Заворотнюк. Отмечается, что речь идет о коттеджном поселке Крекшино в Московской области.

«Слава Богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — подчеркнула Королева.

Ранее в мае на совещании по развитию генетических технологий президенту России Владимиру Путину рассказали о технологии лечения опухолей, упомянув, что родственники Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук клетки ее опухоли. Врачи не стали использовать вирусы для разрушения опухоли, поскольку ситуация с артисткой «не настолько тревожная». Позже сотрудник института раскрыл подробности беседы с мужем артистки Петром Чернышевым.