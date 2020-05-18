Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Живущая по соседству с Заворотнюк Королева рассказала о здоровье актрисы

Живущая по соседству с Заворотнюк Королева рассказала о здоровье актрисы

Живущая по соседству с Заворотнюк Королева рассказала о здоровье актрисыАнастасия ЗаворотнюкФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Наташа Королева заявила, что звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк идет на поправку. Она рассказала о здоровье артистки в эфире телеканала НТВ.

Эстрадная исполнительница сказала, что живет по соседству с Заворотнюк. Отмечается, что речь идет о коттеджном поселке Крекшино в Московской области.

«Слава Богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья», — подчеркнула Королева.

Ранее в мае на совещании по развитию генетических технологий президенту России Владимиру Путину рассказали о технологии лечения опухолей, упомянув, что родственники Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук клетки ее опухоли. Врачи не стали использовать вирусы для разрушения опухоли, поскольку ситуация с артисткой «не настолько тревожная». Позже сотрудник института раскрыл подробности беседы с мужем артистки Петром Чернышевым.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
В Таиланде ослабили ограничения, открыв торговые центры и рестораны
Наталья Водянова объявила о переносе свадьбы с Антуаном Арно
Наталья Водянова объявила о переносе свадьбы с Антуаном Арно
Коронавирусом заразились почти две тысячи медиков в Подмосковье
Коронавирусом заразились почти две тысячи медиков в Подмосковье
Живущая по соседству с Заворотнюк Королева рассказала о здоровье актрисы
Живущая по соседству с Заворотнюк Королева рассказала о здоровье
Украина может лишиться четырех областей — российский сенатор
Украина может лишиться четырех областей — российский сенатор
День иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» 18 мая 2020 года
День иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» 18 мая 2020 года
ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ
ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ
Московские школьники завершили учебный год
Московские школьники завершили учебный год
Экс-возлюбленная Александра Головина: «Я его простила и благодарна за дочь»
Экс-возлюбленная Александра Головина: «Я его простила и благодарна за
Кадыров потребовал уволить врачей, жаловавшихся на нехватку средств защиты
Кадыров потребовал уволить врачей, жаловавшихся на нехватку средств
Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,2 тысячи
Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,2 тысячи
Названы самые пострадавшие от коронавируса отрасли малого и среднего бизнеса
Названы самые пострадавшие от коронавируса отрасли малого и среднего

Топ на сегодня

Дибров захотел занять место переболевшего в Коммунарке ведущего Первого канала
Дибров захотел занять место переболевшего в Коммунарке ведущего
В Германии обвинили НАТО в провокациях у границ России
В Германии обвинили НАТО в провокациях у границ России
Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
Назван самый эффективный способ защиты от коронавируса
Помогавшие в борьбе с COVID-19 российские военные вернутся из Сербии
Помогавшие в борьбе с COVID-19 российские военные вернутся из Сербии
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения

Еще по теме

Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Переданную Путину информацию о лечении Заворотнюк объяснили
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Наташа Королева о болезни Заворотнюк: «Говорят, что новости хорошие, Настя идет на поправку»