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Живущий в Киеве российский юморист ответил на вопрос о принадлежности Крыма

Живущий в Киеве российский юморист ответил на вопрос о принадлежности КрымаСергей Иванов (слева) и Сергей ПисаренкоКадр: YouTube

Живущий в Киеве российский юморист, участник КВН Сергей Писаренко ответил на вопрос украинского журналиста и блогера Сергея Иванова о принадлежности Крыма. Видеозапись опубликована на YouTube-канале ISLND TV.

В конце интервью журналист задал юмористу вопрос о возвращении Крыма в состав России. Писаренко резко ответил, что не намерен обсуждать политику. «Я приехал сюда разговаривать о творчестве, а вы уже начинаете черт-те куда», — пояснил он и предложил завершить интервью.

До этого Писаренко успел рассказать, что живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе «Дизель шоу». Он подчеркнул, что его родители и дочь остались в России, куда он постоянно ездит. По словам комика, пока он не собирается получать украинский паспорт.

Также Писаренко отметил, что обычные люди — русские и украинцы — продолжают общаться, несмотря на напряженные отношения между странами. «В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас. И мы продолжим друг другу жать руки», — заключил артист.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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По материалам: lenta.ru

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