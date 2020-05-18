Звезда фильмов Бунюэля и Годара Мишель Пикколи скончался во Франции

Лидия Мартынова

Звезда французского и мирового кино Мишель Пикколи, снимавшийся в фильмах Луиса Бунюэля, Жан-Люка Годара и Марко Феррери, скончался в возрасте 94 лет, сообщает радиостанция France Info.

Пикколи родился в семье музыкантов, выходцев из Италии. Он прославился в 1963 году после фильма Годара "Презрение", в котором сыграл писателя, который вынужден зарабатывать деньги сочинением детективов.

Вскоре последовали роли в таких знаковых фильмах, как "Дневник горничной" (1964) и "Дневная красавица" Бунюэля, и в картинах Феррери "Диллинджер мертв" (1969) и "Большая жратва" (1973).

Пикколи также снялся в шпионском триллере Альфреда Хичкока "Топаз" (1969). В 1980 году на Каннском фестивале он получил приз за роль в фильме "Прыжок в пустоту" Марко Белоккио. Всего в его фильмографии более 100 картин.