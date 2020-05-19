Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » 6-месячный ребенок умер из-за пакета: детали страшного происшествия в Днепре

6-месячный ребенок умер из-за пакета: детали страшного происшествия в Днепре

6-месячный ребенок умер из-за пакета: детали страшного происшествия в Днепре

В понедельник, 18 мая, в скорую помощь Днепра сообщили, что полугодовалый ребенок подавился полиэтиленовым пакетом. Ранее шокирующее происшествие произошло в Запорожской области, где «потеряли» труп ребенка умершей роженицы.

Как сообщает LB.ua, по предварительным данным, ребенок дотянулся рукой до лежащего рядом полиэтиленового пакета, и он перекрыл ему верхние дыхательные пути. В результате произошло удушье, и 6-месячный ребенок скончался.

«Отец ребенка вызвал „скорую“. В течение 45 минут бригадой медиков проводилась сердечно-легочная реанимация, хотя у ребенка отсутствовали признаки жизни», — прокомментировал трагический инцидент директор Днепропетровского облцентра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

Ранее сообщалось, что в Тернополе в смерти четырехлетнего мальчика обвиняют врачей.

75 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Новый дом — новые правила: как устроить переезд и справить новоселье
Новый дом — новые правила: как устроить переезд и справить новоселье
Глава ПФР рассказал, как пенсионерам защититься от мошенников
Глава ПФР рассказал, как пенсионерам защититься от мошенников
Комитеты СФ рекомендовали назначить Разинкина заместителем генпрокурора
Комитеты СФ рекомендовали назначить Разинкина заместителем
Ведущий Первого канала вернул в передачу переболевшую пневмонией Бабкину
Ведущий Первого канала вернул в передачу переболевшую пневмонией
Московские власти дали совет ошибочно оштрафованным горожанам
Московские власти дали совет ошибочно оштрафованным горожанам
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра России
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра России
Новый клип Little Big вошел в топ-5 международного чарта YouTube
Новый клип Little Big вошел в топ-5 международного чарта YouTube
Япония в докладе вновь назвала Южные Курилы своей территорией
Япония в докладе вновь назвала Южные Курилы своей территорией
Основатель Pink Floyd выложил новую версию “Mother”
Основатель Pink Floyd выложил новую версию “Mother”
Названы самые перспективные россияне до 30 лет
Названы самые перспективные россияне до 30 лет
США выдвинули ультиматум "покрывающей Китай" ВОЗ
США выдвинули ультиматум "покрывающей Китай" ВОЗ
Казахстан предоставит коридор для вывоза граждан Киргизии из России
Казахстан предоставит коридор для вывоза граждан Киргизии из России

Топ на сегодня

В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
В США начали открываться кинотеатры под открытым небом
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после выздоровления Бабкиной и Васильева
«Не отличаю жену от дочери»: первый выпуск «Модного приговора» после
Курс рубля продолжил расти
Курс рубля продолжил расти
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую этот шанс»
Светлана Рожкова: «Если дело дойдет до пересадки печени, то использую

Еще по теме

В результате ДТП возле КПВВ «Марьинка» пострадали 7 человек
В Ивановской области во время прогулки погибла маленькая девочка
После визита к стоматологу в Казахстане умер ребенок из России
Американец убил ребенка, чтобы развлечься с проституткой