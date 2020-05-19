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Актер фильма "Сумерки" Грегори Тайри Бойс и его девушка найдены мертвыми в своей квартире

Актер фильма "Сумерки" Грегори Тайри Бойс и его девушка найдены мертвыми в своей квартире

30-летний Грегори Тайри Бойс, который стал известен по роли одноклассника Беллы Свон Тайлера Кроули, найден мертвым в своей квартире в Лас-Вегасе. По данным журнала TMZ, актер и его 27-летняя девушка Натали умерли еще 13 мая. Причина смерти пары не разглашается, она будет озвучена после химико-токсикологической экспертизы. По неподтвержденным данным TMZ, рядом с телами был обнаружен некий белый порошок.


Мы, семья Грегори Бойса, очень опечалены этой потерей. Он был отцом, сыном, внуком, братом, дядей и другом. Грегори, которого мы знали, был хорошим человеком. Он был очень ответственным человеком. Он всегда ставил других на первое место. Он был светом в нашей жизни, и мы скорбим,

— сказали родственники погибшего молодого человека.


Двоюродный брат Грега проснулся тем утром и обнаружил, что машина Грега все еще на парковке, хотя он уже должен был быть в Лос-Анджелесе. Он начал волноваться и пошел к нему в квартиру, тогда он и нашел их,

— рассказал источник изданию E! Online.

Последний раз, когда я виделась с тобой, был понедельник, 11 мая. Я пришла к тебе домой доесть оставшиеся блюда со Дня матери, мы смотрели шоу Дэйва Шапелла и ты проводил меня к моей машине, обнял, поцеловал меня в щеку, сказал, что любишь меня, и попросил позвонить, когда я вернусь домой. Вот и все,

— написала мама актера, который также сыграл в короткометражном фильме "Апокалипсис", в Facebook.


Кадр из фильма "Сумерки"

Известно, у Бойса осталась 10-летняя дочь Алайя. С Натали Грегори встречался около года. У нее также остался сын Иджипт от предыдущих отношений.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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