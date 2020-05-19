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Актер из «Дальнобойщиков» вспомнил пьяную драку со Шнуровым

Актер из «Дальнобойщиков» вспомнил пьяную драку со ШнуровымАлексей ШевченковФото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Российский актер Алексей Шевченков в эфире программы «Судьба человека» вспомнил пьяную драку с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Запись передачи опубликована на сайте телеканала «Россия 1».

Артист из «Дальнобойщиков» признался, что долгие годы имел проблемы с алкоголем. В 2003 году он вместе с музыкантом работал над картиной «Игры мотыльков», которую снимали в Златоусте. В один день Шевченков захотел познакомиться с рокером и, выпив водки, отправился к нему в номер.

«Я плохо помню, что там случилось, если честно. В итоге нетрадиционно мы как-то познакомились», — рассказал актер. По его словам, в ходе завязавшейся драки Шнуров разбил ему о голову бутылку шампанского. Он уточнил, что серьезных травм удалось избежать, а впоследствии участники съемочной группы старались, чтобы знаменитости не пересекались в ходе работы. В итоге им удалось помириться.

«Мы с улыбкой вспоминали уже ту ситуацию. Хорошо, что я не помер тогда, а он не сел», — отметил Шевченков. Он уточнил, что через полгода после съемок фильма вновь увиделся со Шнуровым.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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