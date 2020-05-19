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Актера из «Полицейского с Рублевки» задержали под наркотиками

Актера из «Полицейского с Рублевки» задержали под наркотикамиФото: @antonevent

Московские полицейские задержали актера Антона Михайленко и направили его на медэкспертизу, которая выявила в крови артиста следы наркотического вещества. Инцидент произошел несколько месяцев назад, однако известно о нем стало только сейчас, сообщает газета «Комсомольская правда в Иркутске» со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 19 мая.

Отмечается, что 35-летний актер вызвал подозрение у полицейских своим поведением. В крови Михайленко обнаружили следы амфетамина. Собеседник газеты сообщил, что по факту произошедшего ведется проверка.

Полиция возбудила дело по части 1 статьи 228.1. УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить лицо, продавшее артисту наркотики.

Антон Михайленко появился в таких сериалах как «Полицейский с Рублевки», «Прокурорская проверка», «Последний мент», «Адвокат» и «Следаки». Он также выступал в театре имени Рубена Симонова и театре ДрамАнтре.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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