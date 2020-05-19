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Александр Задойнов вернулся с женой на «ДОМ-2» ради конкурса «Свадьба на миллион»

Александр Задойнов вернулся с женой на «ДОМ-2» ради конкурса «Свадьба на миллион»
На днях молодой человек вернулся в популярный телепроект канала ТНТ. Но на этот раз он пришел не один, а со своей супругой Ксенией. По словам Александра, они с женой мечтают о пышном торжестве, ведь закатить свадьбу из-за самоизоляции им не удалось.

Александр Задойнов и Ксения оформили отношения в апреле этого года. «Для нас было важно зарегистрировать отношения именно в эту дату — 4 апреля. Пусть и без последующего праздника. Мы с Ксюшей сразу решили, что придем в загс нарядные: она в свадебном платье, а я — в костюме. Пригласить никого не могли — по новым правилам на росписи могут присутствовать только жених и невеста. Приходится подстраиваться под существующие реалии», — говорил Саша. 

Как говорит главный сердцеед реалити-шоу, именно после встречи с Ксенией он осмелился распрощаться со статусом холостяка. На проект «ДОМ-2» молодожены возлагают большие надежды.

«У меня было много отношений, но никто из девушек так и не стал моей женой. Ксения меня почувствовала, а я почувствовал ее. Не собираюсь больше бегать по загсам, для меня главное теперь — создать хорошую семью. Одной из целей прихода на «ДОМ-2» является конкурс «Свадьба на миллион». Из-за пандемии у нас не было пышного торжества, мы просто расписались. Теперь я хочу сделать для любимой праздник», — рассказал Александр «СтарХиту».

Александр и Ксения стали участниками проекта «Спаси свою любовь», но, по словам молодого человека, в чувствах друг к другу они уверены. «Мы можем только сохранить наши отношения, развивать их дальше. Мы планируем рождение детей, а также я хочу венчаться», — признался Саша. 

Ксения переживает некоторый дискомфорт из-за формата реалити и обилия повсюду камер. «Это для меня новый виток в жизни, я немного волнуюсь. Но знаю точно, что с мужем это нас скрепит еще сильнее», — писала девушка в социальной сети. 

Напомним, что у Задойнова уже есть две дочери от предыдущих отношений. От Элины Камирен растет дочь Саша. Правда, участник «ДОМа-2» редко общается с ребенком из-за конфликтов с экс-избранницей, которая, кстати, тоже была героиней этого телешоу. 

Около года назад Задойнов говорил, что и не думает о возвращении на реалити-шоу. «Может, я просто перерос проект, но я ему благодарен. Общаюсь со многими ребятами, мы дружим, иногда видимся. Это очень важно, ведь годы на шоу прошли не зря, я обрел верных друзей», — делился Саша.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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